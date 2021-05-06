К 5 мая вакцинацию от коронавируса прошли более 86 тысяч жителей Владимирской области. Свыше 64 тысяч человек получили второй компонент препарата.

С 6 мая в гипермаркете «Глобус» открылся мобильный пункт вакцинации от коронавируса.Привиться от Covid-19 можно без предварительной записи, но при себе необходимо иметь СНИЛС, паспорт и медицинский полис. Вход находится в правой части магазина. График работы - с понедельника по субботу с 09:00 до 12:00.После ввода первого компонента «Спутника V» медики назначат время и места для второго укола.Также прорабатывается открытие аналогичных прививочных пунктов ещё в трёх ТЦ на территории Владимирской области. Среди них - «Мегаторг» и «Ашан» во Владимире, «Ковров молл» в Коврове и «Зефир в мармеладе» в Муроме.Как уточнили в пресс-службе обладминистрации, к 5 мая вакцинацию от коронавируса прошли более 86 тысяч жителей Владимирской области. Свыше 64 тысяч человек получили второй компонент препарата.