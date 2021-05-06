Один из злоумышленников прошел в комнату, а другой, угрожая предположительно ножом, вырвал из рук девушки сумку...

Сотрудники ОМВД России по району Кузьминки задержали троих мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения на девушку.Установлено, что один из злоумышленников познакомился на улице с 27-летней девушкой. После совместной прогулки мужчина предложил заехать к нему и девушка согласилась. Когда молодые люди находились в квартире, в дверь неожиданно постучали. Новый знакомый открыл замок, и в квартиру вошли двое неизвестных. Один из них прошел в комнату, а другой, угрожая предположительно ножом, вырвал из рук девушки сумку. Наличных внутри не оказалось, и мужчина под угрозой физической расправы потребовал разблокировать телефон для перевода денег. После того, как злоумышленник перевел 50 тысяч рублей на свой счет, имущество было возвращено потерпевшей, и мужчины скрылись в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет, один из которых ранее судим. Установлено, что злоумышленники заранее договорились о встрече в квартире. Похищенными денежными средствами они успели распорядиться по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18