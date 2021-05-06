В гонке участвовали около 30 машин.

Прошло открытие сезона соревнований в честь дня рождения Собинского внедорожного клуба. В гонке участвовали около 30 машин. После старта начались неудачи - победителю заезда ветка обрубила лопасти вентилятора охлаждения двигателя. Подвела погода, но участникам это не помешало насладиться экстремальным заездом. Дмитрий Сиднихин, организатор соревнований, отметил, что учтёт допущенные ошибки при подготовке к следующей гонке.Дмитрий Сиднихин, участник-организатор соревнований, посвящённых дню рождения внедорожного Собинского клуба "4Х4 Владимирская Русь": “Люди регистрировались не только из нашего города, Собинки, но и из Москвы, Московской области, а также из Владимирской области и Владимира. Достаточно много городов. Достаточно много экипажей сильных приезжали, с кем мы лично встречались”.Мария Городская