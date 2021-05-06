Глава Коврова Елена Фомина подписала постановление администрации о завершении отопительного сезона.

Глава Коврова Елена Фомина подписала постановление администрации о завершении отопительного сезона.Отопление в домах ковровчан отключат 11 мая.Напомним, что по закону отопительный период заканчивается если среднесуточная температура воздуха на улице на протяжении пяти дней превышает +8 градусов Цельсия.