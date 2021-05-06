Возле Дома культуры Мечта в рабочем поселке Селятино в Наро-Фоминском районе Московской области был найден мертвый младенец. Недоношенный малыш был завернут в простыню. Что именно стало ..
<a href="https://33live.ru/novosti/06-05-2021-pod-moskvoj-nashli-mertvogo-rebenka.html" target="_blank">Под Москвой нашли мертвого ребенка</a> - Возле Дома культуры Мечта в рабочем поселке Селятино в Наро-Фоминском районе Московской области был найден мертвый младенец. Недоношенный малыш был завернут в простыню. Что именно стало ..
[url=https://33live.ru/novosti/06-05-2021-pod-moskvoj-nashli-mertvogo-rebenka.html]Под Москвой нашли мертвого ребенка[/url] - Возле Дома культуры Мечта в рабочем поселке Селятино в Наро-Фоминском районе Московской области был найден мертвый младенец. Недоношенный малыш был завернут в простыню. Что именно стало ..