Возле Дома культуры Мечта в рабочем поселке Селятино в Наро-Фоминском районе Московской области был найден мертвый младенец. Недоношенный малыш был завернут в простыню. Что именно стало ..

Возле Дома культуры "Мечта" в рабочем поселке Селятино в Наро-Фоминском районе Московской области был найден мертвый младенец. Недоношенный малыш был завернут в простыню. Что именно стало причиной смерти ребенка еще только предстоит определить специалистам. Ведется поиск матери погибшего.