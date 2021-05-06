Фигурантка, проживающая в общежитии, проникла в комнату к соседу и похитила деньги.

В конце апреля в ОМВД России по Вязниковскому району обратился 32-летний местный житель, сообщивший о пропаже принадлежащих ему денег. Полицейским потерпевший рассказал, что 7 000 пропали из кармана брюк, хранившихся в комнате общежития, где он проживает.При уточнении обстоятельств произошедшего было установлено, что в общежитии проводится ремонт и входные двери комнаты не запираются, о чем знают другие жильцы.В дальнейшем в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к краже была задержана 42-летняя соседка потерпевшего.Женщина созналась в содеянном, пояснив, что дождалась момент, когда в комнате никого не будет, вошла, увидела на дверце шкафа брюки и, проверив карманы, нашла в них деньги, которые похитила. Чужими деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).