Ход и результаты расследования находятся на контроле прокурора области.

Прокуратура Владимирской области начала проверку по факту смертельного с участием трёх автомобилей в Вязниковском районе.По данным надзорного ведомства, утром 5 мая на 287 километре трассы М7 «Волга» водитель фуры «Мерседес» не справился с управлением и протаранил «Форд», двигавшийся в попутном направлении. Далее грузовик вылетел на полосу встречного движения, где спровоцировал аварию с другим большегрузом.В результате ДТП пострадало 7 пассажиров, среди которых трое несовершеннолетних детей.Ход и результаты расследования находятся на контроле прокурора области.Напомним, что после аварии грузовой автомобиль. Площадь пожара составила 45 квадратных метров. К тушению пламени привлекались 10 пожарных и 2 единицы техники.