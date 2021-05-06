В результате в адрес чиновников внесено 31 представление об их устранении.

Накануне Дня Победы прокуратура Владимирской области выявила 60 нарушений в содержании и благоустройстве воинских захоронений, памятников и обелисков.Надзорное ведомство регулярно проверяет соблюдение законодательства об увековечивании памяти погибших при защите Отечества.«Мемориалы подлежат государственному учёту, а ответственность за их содержание возложена на местные власти», - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.В ходе проверок выяснилось, что имеют место систематические нарушения. В результате в адрес чиновников внесено 31 представление об их устранении.«Факты ослабления контроля за сохранностью объектов, отсутствия уборки прилегающей территории и ненадлежащего учёта обнаружены в Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Кольчугинском, Меленковском, Муромском, Петушинском, Селивановском, Собинском, Судогодском, Суздальском, Юрьев-Польском районах, а также во Владимире», - сообщает официальный сайт владимирской прокуратуры.В итоге приведены в порядок мемориал погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, расположенный в посёлке Дмитриевская Слобода, памятник в микрорайоне Вербовский и обелиск в округе Муром, а также памятник погибшим фронтовикам в городе Курлово.