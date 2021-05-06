Сохранение и благоустройство захоронений – один из важных факторов.

Органы прокуратуры систематически проводят проверку соблюдения законодательства об увековечивании памяти тех, кто погиб, защищая родину. Все места погребения подлежат госучету, а ответственность за содержание возложена на органы местного самоуправления.В преддверии 76-й годовщицы Победы выявлено 60 нарушений, внесено 31 представление. В результате в порядок был приведен мемориал в поселке Дмитриевская слобода, памятник в микрорайоне Вербовский и обелиск в Муроме.Фото: