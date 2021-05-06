Срок полномочий составит шесть лет.

Указом Президента РФ Владимира Путина председателем Владимирского областного суда назначен Сергей Шишкин.Сергей Константинович окончил Саратовский юридический институт имени Д.И. Курского. После стажировки в октябре 1989 года он был избран народным судьёй Петушинского районного народного суда. С ноября 1992 года исполнял обязанности председателя, а в 1996 году возглавил суд. С сентября 2011 года по февраль 2014 года руководил Александровским городским судом. С 2013 по 2019 занимал пост зампредседателя Владимирского областного суда. С 13 ноября 2020 года исполнял обязанности председателя.Как уточнили в пресс-службе облсуда, Сергей Шишкин назначен на шесть летОн имеет третий квалификационный класс судьи, является кандидатом юридических наук и почётным работником судебной системы. Награждён медалью «За заслуги перед Судебной системой» II степени, а также поощрён грамотой Совета судей страны и Почётной грамотой департамента при Верховном суде РФ.