Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – метадон...

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 32-летнего неработающего мужчину по подозрению в сбыте наркотического средства – метадона.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОНК УВД по ЗАО задержан 32-летний житель района Ново-Переделкино, который сбыл женщине неизвестное вещество массой 0,69 граммов. Сотрудниками полиции данное вещество изъято. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – метадон.В ходе обыска в квартире задержанного гражданина полицейскими обнаружен и изъят пакет из полимерного материала и 88 свертков с метадоном, общей массой более 338 граммов, а также электронные весы.Установлено, что наркотик злоумышленник приобрел и хранил с целью дальнейшего сбыта.Следственным отделом ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93