Покупатели отдали гражданке 17 купюр достоинством 5 тысяч рублей, забрали гаджет и ушли. Позже у женщины возникли сомнения в подлинности купюр...

«Оперативники ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ОБ ППСП УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих граждан, подозреваемых в сбыте поддельных денежных купюр», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что злоумышленники связались с 39-летней женщиной, которая выставила на продажу мобильный телефон на одном из сайтов в Интернете. Договорившись о встрече на улице Говорова, покупатели отдали гражданке 17 купюр достоинством 5 тысяч рублей, забрали гаджет и ушли. Позже у женщины возникли сомнения в подлинности купюр, и она незамедлительно обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых: 31-летнего и 32-летнего ранее судимых мужчин.В ходе обыска по месту жительства задержанных полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, черновые записи, использованные сим-карты различных операторов связи, банковские карты и денежную купюру. Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятая купюра по способу печати реквизитов и защитных элементов не соответствуют образцам аналогичной печатной продукции предприятий Гознак и является поддельной.Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».Также оперативниками выявлен еще один эпизод противоправной деятельности задержанных. При покупке мобильного телефона на Солнцевском проспекте злоумышленники расплатились с продавцом поддельными денежными купюрами достоинством 5 тысяч рублей в количестве 14 штук.В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных фактов сбыта поддельных купюр.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93