Дознаватели ведомства выясняют причину произошедшего.

В 16:07 05 апреля в ГУ МЧС России по Владимирской области поступил вызов на пожар. В Муроме на улице Филатова горел трёхквартирный дом.Пожарные не дали огню распространиться на весь дом и потушили огонь на площади 7 квадратных метров.По информации пресс-службы ведомства, погибших и пострадавших нет. Пострадала внутренняя отделка в одной из квартир.К ликвидации возгорания привлекалось 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Дознаватели выясняют причину произошедшего.