Госинспекция подала на мужчину в суд.

В Муроме городской суд рассмотрит иск Госинспекции по охране объектов культурного наследия к местному жителю. Суть претензий - возмещение ущерба, который причинён ценному объекту археологии.В 2019 году мужчина занялся реконструкцией жилого дома, задавшись целью увеличить его площадь. При этом земля под домом находится в границах территории объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой города Муром».Выяснилось, что строительные и земляные работы владелец участка с Госинспекцией не согласовал. Дело готовится к судебному разбирательству.Отметим, что описанный случай не является прецедентом.Так, в Гороховце хозяина торговых рядов за строительство крыльца, повлекшего изменение исторического облика сооружения.В Суздале мужчина старый дом, признанный историческим, на месте которого построил новый и попытался его узаконить. В результате ему отказали в регистрации права собственности.