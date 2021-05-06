В Муромский городской суд поступило исковое заявление Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области к гражданину о возмещении ущерба, причиненного объекту археологического наследия.

В Муромский городской суд поступило исковое заявление Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области к гражданину о возмещении ущерба, причиненного объекту археологического наследия.В 2019 году ответчик на принадлежащем ему земельном участке организовал и провел строительные работы по реконструкции жилого дома с целью увеличения его площади. Земельный участок, на котором расположен жилой дом, находится в границах территории объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой города Муром». Строительные и земляные работы были проведены ответчиком без согласования с органом охраны объекта. По делу назначена подготовка дела к судебному разбирательству.Фото