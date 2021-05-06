Проезжающий по ночному Симферополю водитель сам того не желая стал автором загадочного видео.

Проезжающий по ночному Симферополю водитель сам того не желая стал автором загадочного видео.На записи с камеры видеорегистратора, опубликованной в Сети, оказался запечатлен момент весьма сомнительного ДТП. Вначале ролика можно увидеть, как с тротуара на проезжую часть выбегает девушка. Затем она мощным рывком бросается на капот машины, после чего сползает на асфальт. К ней подходит молодой человек – он помогает даме подняться и отводить в сторону.Известно, что произошло это действо где-то в Симферополе. Однако что именно это было остается только гадать. Кто-то считает, что причиной всему неразделенная любовь. Другие упирают на вредные последствия алкоголя или запрещенных веществ. Ну а кто-то думает, что стали свидетелями несостоявшейся автоподставы.