Следующий шаг – адресное распределение средств.

Департамент здравоохранения Владимирской области подготовил список медучреждений, в которых в 2021 году планируется благоустроить прилегающую территорию, либо провести капремонт. На эти цели в бюджете региона предусмотрено 614,5 млн рублей.Следующий шаг – адресное распределение средств.«Рассчитываю, что парламентарии поддержат нашу инициативу. В этом случае в 2021 году мы сможем разработать проектно-сметную документацию для строительства детско-взрослой поликлиники в микрорайоне Заклязьминский в областном центре, отремонтировать взрослую поликлинику в Вязниках, заасфальтировать территорию и капитально отремонтировать одно из отделений Областной клинической больницы, благоустроить территории Судогодской и Юрьев-Польской ЦРБ, 4-й горбольницы во Владимире, закупить оборудование, приобрести лекарства для пациентов, в том числе с орфанными заболеваниями, обеспечить выплаты медикам вследствие заражения коронавирусом», - уточнил глава региона на своей личной странице в соцсетях.Также субсидии на покупку медоборудования для лицензирования медкабинетов в детских садах и школах могут получить больницы Владимира и Гусь-Хрустального района.