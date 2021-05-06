Поздравили ветеранов с наступающим праздником и музыканты военно-духового оркестра областного Управления Росгвардии.

Поздравили ветеранов с наступающим праздником и музыканты военно-духового оркестра областного Управления Росгвардии.Вот так вальсируя под музыку военных лет в исполнении военно-духового оркестра бывший зенитчик-артиллерист Михаил Волосников встречает 9 мая. 95 летний ветеран был и участником легендарного Парада Победы на Красной площади Москвы в июне 1945 года. По его словам, 9 мая - и сегодня самый счастливый день в жизни. Страшная война, унесшая миллионы жизней, наконец закончилась.Михаил Волосников, ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы 1945 года:- День Победы это великая честь, все радовались у нас на батареи, 16 батарея, я еще служил, девчата служили, женщины.К сожалению, и в этом году День Победы пройдет с ограничениями из-за коронавируса. И многие , кто хотел бы прийти на парад , останутся дома. Значит , Парад придет к ним, говорят в Росгвардии. Поздравить фронтовиков и тех , кто приближал победу в тылу - дело чести.Алексей Бакшеев, начальник военно-духового оркестра Управления Росгвардии по Владимирской области:- Сегодня мы здесь чествовали ветеранов , а завтра мы уже едем в город Суздаль. В дальнейшем у нас в планах в городе Владимире, будем программы военных лет участвовать в парке 850 летия, который будет проходить 9 мая."В лесу прифронтовом", "вальс в городском саду", - люди старшего поколения с удовольствием подхватывают каждый мотив. И рады , что слова знает и сегодняшнее поколение. Ведь песни - это тоже памятьАлександр Сыпченко, Александр Чунаев, Вести Владимир.