20,2% граждан Украины, опрошенных Центром социального прогнозирования, готовы поддержать лидера блока партий "Наша Украина" Виктора Ющенко на выборах Президента, если бы они проходили в ближайшее воскресение. А если бы они проходили в ближайшую среду, то таких граждан было бы уже 60%. А если бы , кроме него, не было других кандидатов, число проголосовавших "за" перевалило бы за 90%. А если еще всем избирателям доплатить за голос по 1 франку, то число проголосовавших "за" будет немногим менее 125%.
еще анекдот!