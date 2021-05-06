Зрители увидят, как собирался на войну Петрушка. Какая у него отважная лошадь и как его провожала на войну невеста.

В День Победы Владимирский областной театр кукол покажет музыкально-театрализованную программу "Фронтовым театральным бригадам посвящается".Зрители увидят, как собирался на войну Петрушка. Какая у него отважная лошадь и как его провожала на войну невеста. В исполнении актеров прозвучат воспоминания детей войны. Фестиваль проходит в рамках всероссийской акции 23 дня до Победы. Театры со всей страны играют спектакли о войне. И "23 дня до Победы" - название неслучайное. Именно 23 дня шла Берлинская наступательная операция, которая привела к безоговорочной капитуляции Германии.