Корректировка связана с ремонтом моста у ДТЮ.

Из-за моста к ДДюТ на улице Мира, к которому подрядчик приступит 11 мая, во Владимире временно изменится схема движения автобусов №№ 11С, 23 и 55С.Первые два маршрута будут проезжать по улице Мира без заезда к остановочному павильону «Дворец творчества юных».Маршрут автобуса №55С в прямом направлении будет выглядеть следующим образом: Площадь Ленина - Всполье - Юрьевская застава - улица Муромская - Коммунар - Гостиница «Клязьма» - Загородный парк - поворот на Шепелево -Никулино - Шепелево - Аббакумово — Злобино.В обратном: Злобино - Аббакумово - Шепелево - Никулино - поворот на Шепелево -Загородный парк - Гостиница «Клязьма» - Коммунар - Река Клязьма - Ерофеевский спуск - улица Луначарского - Центральный рынок - улица Мира - Музей природы - Октябрьский проспект – Областная администрация.Расписание городского пассажирского транспорта не изменится.Напомним, что с 10 мая через мост будет ограничено. Для проезда транспорта и прохода владимирцев будут открыты одна полоса дороги и один пешеходный тротуар. Для машин организуют реверсивное движение. Альтернативный заезд к домам и ДДюТ будет возможен через улицу Пушкарскую.На ремонт сооружения выделили 13,76 млн рублей. Подрядчиком является «ДСУ-3». Сдать объект планируется к 1 ноября.