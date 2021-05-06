В областном центре завершили отопительный сезон 2020/2021.

Во Владимире 6 мая завершился отопительный сезон. Напомним, что постановление о прекращении теплоснабжения было подписано 30 апреля главой города Андреем Шохиным.Теплосетевики приступили к гидравлическим испытаниям системы. Первоначально они пройдут в районе улиц Балакирева, Сурикова и Лакина. Коммунальные работы продлятся с 11 до 24 мая.Большой объём ремонта запланирован на улицах 9-го Января и Казарменной. Продолжится перекладка магистрального трубопровода на улице Чайковского. Самой масштабной должна стать замена инжерерных сетей на улицах Офицерской, Диктора Левитана и Разина, где переложат четыре километра трубопровода.Всего в 2021 году во Владимире запланирована реконструкция 18 участков тепломагистралей. Энергетики планируют переложить 20 километров коммуникаций. Для этого выбран подземный бесканальный метод работ. На реконструкцию теплосетей потратят 450 млн рублей, ещё 100 млн - на текущий ремонт.Напоминаем, что график проведения гидравлических испытаний опубликован на поставщика услуг в разделе «График отключений».