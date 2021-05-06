Жители Ленинского района Владимира массово начали жаловаться на раскаленные батареи. Причина – гидравлические испытания на теплосети. С 6 мая завершается отопительный сезон во

Жители Ленинского района Владимира массово начали жаловаться на раскаленные батареи. Причина – гидравлические испытания на теплосети. С 6 мая завершается отопительный сезон во Владимире. Энергокомпания начала проводить гидравлические испытания. На первом этапе они пройдут в районе улиц Балакирева, Сурикова, Лакина. Работы продлятся с 11 до 24 мая. Большой объем ремонтных работ ожидается на улицах 9