Накануне Дня Победы во Владимире на улице Победителей возложили цветы к мемориалу фронтовиков.

Накануне Дня Победы во Владимире на улице Победителей возложили цветы к мемориалу фронтовиков. Откуда появилось такое название расскажет Константин Миронов.- Только выглянет фашист - оп, и не шевелится...Каждый дом на этой улице- самый настоящий музей Воинской Славы. На каждом - памятная табличка с именем фронтовика. В доме номер, например, восемь живут потомки сержанта Сергея Лисова. Его дочь гордится подвигом отца: вместе с одиннадцатью сослуживцами он захватил в плен немецкого офицера.Ирина Федорова, жительница:- Бросили гранату, она взорвалась, немцы выбежали. Они выбрали офицера и взяли его в плен и принесли к себе в часть. За это одиннадцать человек, одиннадцать храбрецов были награждены.Сергей Полуэктов - один из один из авторов идеи увековечить имена фронтовиков, живших на улице Совхозной. После войны, тридцать три ветерана получили здесь земельные участки и построили дома. Сейчас Совхозную неофициально называют "улицей Победителей". Проект был воплощен при поддержке Единой России.Сергей Полуэктов, руководитель регионального отделения «Союз пенсионеров России»:- Вот памятник на который мы смотрим, я гордость испытываю. Потому, что девочка из этого дома, пошла сорвала цветок, открыла калиточку и сама положила туда цветы. Вот она наша настоящая гордость. Вот наши гены.Улица Победителей уже в в тринадцатый раз принимает гостей. И хотя здесь уже практически не осталось живых очевидцев войны, память о них живет среди родственников и соседей.Роман Кавинов, зампред ЗС Владимирской области:- Я впервые на улице Совхозной, на улице Победителей города Владимира. В каждом городе, в каждом поселке нашей большой страны есть похожие улицы победителей, я вот сегодня как будто в детство вернулся. Инициатива просто необыкновенная, она такая трогательная. Это не парад, это не бессмертный полк - это камерное мероприятие, но люди идут сюда каждый год. У меня уже много знакомых здесь. я прихожу сюда и мне хочется каждого обнять.Гости и жители Совхозной по традиции возложили цветы к мемориалу. Несмотря на отмену торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, девятого мая люди еще раз придут сюда чтобы почтить память героев- своих отцов и дедов.Константин Миронов, Илья Хлудов "Вести-Владимир"