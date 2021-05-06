Водитель и трое пассажиров легкового автомобиля погибли в аварии под Муромом. По предварительным данным полиции, вечером 5 мая легковая Митсубиси вылетела на встречную полосу и столкнулась

Водитель и трое пассажиров легкового автомобиля погибли в аварии под Муромом. По предварительным данным полиции, вечером 5 мая легковая Митсубиси вылетела на встречную полосу и столкнулась с легковушкой Хёндэ и большегрузом Даф с полуприцепом. В результате аварии 4 человека в Митсубиси погибли. Авария произошла на 73 километре дороги “Касимов-Муром-Нижний Новгород”. Личность погибших устанавливается. По предварительной