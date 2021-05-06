Первоначально средства не были заложены в бюджет, но за счёт грамотного перераспределения средств дорожного фонда их удалось изыскать.

На ремонт дорог в городах и районах Владимирской области выделили 1,6 млрд рублей.Первоначально средства не были заложены в бюджет, но за счёт грамотного перераспределения средств дорожного фонда их удалось изыскать.Как отмечает спикер Заксобрания региона Владимир Киселёв, при принятии бюджета статьи расходов, предусмотренные на асфальтирование областных автомагистралей не пострадали.«Проанализировали, выявили резервы, воспользовались поступлением федерального транша, чтобы перекинуть дополнительные суммы в районы», - он в интервью «Российской газете».Теперь народные избранники озадачены грамотным народным контролем ремонта муниципальных дорог. Для этого открыта многоканальная «горячая линия» 8-800-200-53-33, на которую может позвонить любой желающий и пожаловаться на работу подрядчика.Добавим, что по распоряжению губернатора в регионе создана рабочая группа, которая займётся инвентаризацией дорог, а также проконтролирует финансирование их ремонта.Её сопредседателями стали замгубернатора Роман Годунин, председатель комитета по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи дорожного хозяйства Заксобрания Андрей Фатеев и председатель Совета муниципальных образований региона, глава Мурома Евгений Рычков.Госслужащие займутся контролем целевого использования субсидий из Дорожного фонда на асфальтирование автомагистралей.