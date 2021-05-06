Среди них - 23 техногенных, 28 поджогов сухостоя, а 15 – горение мусора.

С 1 по 5 мая во Владимирской области произошло 28 сухой травы. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы МЧС Екатерина Мищенко.Всего за период с 1 по 5 мая в регионе зарегистрировали 66 , среди которых - 23 техногенных, 28 поджогов сухостоя, а 15 – горение мусора.Для контроля за опасной пожарной обстановкой созданы оперативные межведомственные группы, которые занимаются мониторингом местности.За пять майских дней сотрудниками МЧС возбуждено 22 административных расследования и составлено 5 протоколов. Местная власть за тот же срок составила 48 протоколов.