Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 32 271 человек.

Во Владимирской области на 6 мая выявлено ещё 55 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 13 человек. Ещё 5 жителей подхватили опасную инфекцию в Муромском, Гусь-Хрустальном, Киржачском и Кольчугинском районах. По 4 пациента с Covid-19 прибавилось в Ковровском и Александровском, по 3 - в Петушинском и Суздальском районах. По 2 случая диагностировано в Юрьев-Польском, Меленковском и Камешковском, по 1 - в Вязниковском, и Гороховецком районах.Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 32 271 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.