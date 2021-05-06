На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 мая 2021 года лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 мая 2021 года лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.13 сл. в г. Владимире, 5 сл. в Муромском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. в Киржачском, 5 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Ковровском, 4 сл. в Александровском, 3 сл. в Петушинском, 3 сл. в Суздальском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Гороховецком.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 32 271 случай заболевания.7394 сл. в г. Владимире, 3930 сл. в Гусь-Хрустальном, 3547 сл. о. Муром, 2310 сл. в Ковровском, 2024 сл. в Александровском, 1887 сл. в Петушинском, 1422 сл. в Кольчугинском, 1360 сл. в Юрьев-Польском, 1260 сл. в Вязниковском, 1219 сл. в Суздальском, 1013 сл. в Собинском, 987 сл. в Киржачском, 895 сл. в Меленковском, 737 сл. в Гороховецком, 700 сл. в Камешковском, 690 сл. в Селивановском, 498 сл. в Судогодском, 398 сл. в г. Радужном.Фото