Сорок пять случаев - это палы травы, на площади в тридцать девять гектаров, и загоревшийся мусор.

Сорок пять случаев - это палы травы, на площади в тридцать девять гектаров, и загоревшийся мусор. Спасатели напоминают что во Владимирской области продолжает действовать особый противопожарный режим , - разведение открытого огня на природе запрещено.Юрий Арбузов, замначальника ГУ МЧС по Владимирской области:- У нас сотрудниками пожнадзора составлено двадцать два административных расследования , из них пять протоколов об административном правонарушении о поджигании мусора, так же должностными лицами органов самоуправления составлено сорок восемь протоколов по выявленным фактам правонарушений.