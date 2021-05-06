Нарушения выявлены в торговых точках, расположенных в Собинском, Киржачском и Юрьев-Польском районах.

Специалисты регионального Россельхознадзора в ходе проверки сети магазинов «Доброцен» выявили множественные нарушения при реализации мяса.Как сообщили в пресс-службе ведомства, в торговых точках, расположенных в Собинском, Киржачском и Юрьев-Польском районах мясная продукция продавалась без ветеринарно-сопроводительных документов. Также на прилавках обнаружена просроченная продукция, а мясные изделия хранились с нарушением требований технических регламентов.В результате в адрес ООО «ПВ-ЦЕНТР» было выдано предписание. Однако компания не устранила нарушения в отведённый срок. В свою очередь, в отношении организации возбудили дело об административном правонарушении.По решению Арбитражного суда Москвы владельцы сети оштрафованы на 300 тысяч рублей.