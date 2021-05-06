За свою выходку он получил год условного срока.

Житель Юрьев-Польского приговорён к году условно за избиение сельского старосты.Мировым судом установлено, что вечером 21 августа прошлого года между односельчанами возникла ссора. В ходе конфликта один из участников избил оппонента бензокосой.«Удары были нанесены по голове и другим частям тела», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В результате драки потерпевшему был причинён легкий вред здоровью.По мнению пострадавшего, причиной избиения стала его активная жизненная позиция по отстаиванию интересов жителей села Кумино Юрьев-Польского района, где он является старостой. ​​​​​​​Обидчик вину не признал, но в ходе следствия собраны исчерпывающие доказательства его причастности к произошедшему.В результате нападавший получил год условно с испытательным сроком на 12 месяцев.Приговор в законную силу пока не вступил.