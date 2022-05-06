5 мая Камешковскому району Владимирской области переданы 6 новых автобусов. На закупку нового...

5 мая Камешковскому району Владимирской области переданы 6 новых автобусов. На закупку нового общественного транспорта из областного бюджета было выделено более 36 млн рублей, ещё 2 млн добавил местный бюджет. На эти средства через аукцион приобретены 4 автобуса «ГАЗель Некст» (вместимостью 22 места) и 2 автобуса ПАЗ (вместимостью 47 мест). В состав оборудования новых автобусов входят климат-контроль, кондиционер, автоматические двери и выдвижные пороги.Врио заместителя губернатора Герман Елянюшкин сообщил, что выделены денежные средства на приобретение 39 единиц подвижного состава, 6 из них переданы Камешковскому району.Всего в 2022 году субсидии из областного бюджета на сумму 300 млн рублей на приобретение новых автобусов и троллейбусов предусмотрены 8 муниципальным образованиям: городу Коврову, округу Муром, Гороховецкому, Камешковскому, Ковровскому, Меленковскому, Селивановскому и Суздальскому районам, рассказали в областной администрации.