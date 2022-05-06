После майского снега в европейской части России потеплеет. Сегодня и завтра столбики термометров...

После майского снега в европейской части России потеплеет. Сегодня и завтра столбики термометров могут подняться до 14 градусов тепла. Однако пока об устойчивом потеплении говорить не приходится. Хорошая погода в Европейской России задержится лишь до конца недели.А в понедельник – в День Победы – на Русскую равнину прорвётся очередной холодный фронт. В зоне ненастья окажется большая часть региона — от Крайнего Севера до Причерноморья. В этот раз арктическое вторжения будет гораздо более слабым, и снег может пойти только в северных областях.7 и 8 мая дневные максимумы будут превышать даже 15 градусов тепла. Ночи - по-прежнему холодные - 6-8 градусов выше нуля. 9 мая нас снова ждёт аномальный холод: под утро воздух в Центральном регионе остынет до +1…+5°, в дневные часы всего +4…+6°, что на 7–9° ниже положенного по климату. В течение дня возможен дождь, порывистый северный ветер будет задувать у земли со скоростью 5–10 м/с, что в ощущениях понизит температуру ещё, как минимум, на 2–3°. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт. ст., сообщают специалисты центра Фобос.Синоптики прогнозируют, что есть высокая вероятность отбоя воздушной части парада по метеоусловиям.Фото: e1.ru