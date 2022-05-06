Приводить в порядок город наши чиновники начинают перед выборами, особенно если нужно благоустраивать дворы и детские площадки. Пока избирательной кампании нет, на проблемы не обращают

Приводить в порядок город наши чиновники начинают перед выборами, особенно если нужно благоустраивать дворы и детские площадки. Пока избирательной кампании нет, на проблемы не обращают внимания. Вблизи Соборной площади в парке Липки была вполне приличная детская площадка. Горки, лесенки, качели, карусели. Но всему свой срок. Современный на момент постройки игровой комплекс заметно обветшал. Детский скалодром,