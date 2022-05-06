В результате её нерасторопности 35 детей-инвалидов не были обеспечены жизненно важными лекарствами.

Прокуратура Владимирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ГКУЗ ВО «Центр закупок». Руководителя обвиняют в халатности.По версии следствия, обвиняемая, зная о лимитах в размере более 370 млн рублей, не предприняла мер к своевременному заключению госконтрактов, а также прямых договоров поставок с единственным поставщиком на покупку лекарств.В результате 35 детей-инвалидов не были обеспечены жизненно важными лекарствами.Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Суздальский районный суд.