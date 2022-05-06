На 6 мая день 19 муниципалитетов получили предписания МЧС, по которым необходимо устранить 104 нарушения требований пожарной безопасности в 82 населённых пунктах.

Госпожнадзор возбудил 79 административных расследований по фактам палов сухой травы во Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.С начала года в регионе зарегистрировано 83 ландшафтных пожара на общей площади почти 60 га. В лидерах: Владимир - 18 случаев и Суздальский район - 11.На 6 мая день 19 муниципалитетов получили предписания МЧС, по которым необходимо устранить 104 нарушения требований пожарной безопасности в 82 населённых пунктах.