Камешковскому району Владимирской области передали 6 новых автобусов. Они позволят существенно улучшить качество перевозки граждан на муниципальных и межмуниципальных маршрутах. На

Камешковскому району Владимирской области передали 6 новых автобусов. Они позволят существенно улучшить качество перевозки граждан на муниципальных и межмуниципальных маршрутах. На закупку нового общественного транспорта из областного бюджета было выделено более 36 миллионов рублей, ещё 2 миллиона добавил местный бюджет. На эти средства через аукцион приобрели 4 автобуса «ГАЗель Некст» вместимостью 22 места и 2