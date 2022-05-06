Клиенты ВТБ Мои Инвестиции для валютной диверсификации инвестиционных портфелей могут использовать более 30 финансовых инструментов с экспозицией на валюты, товарные рынки и американский ..

Клиенты ВТБ Мои Инвестиции для валютной диверсификации инвестиционных портфелей могут использовать более 30 финансовых инструментов с экспозицией на валюты, товарные рынки и американский рынок акций.Неквалифицированные инвесторы-клиенты ВТБ, заинтересованные в диверсификации своего портфеля, могут инвестировать в «ВТБ – Фонд Золото» (VTBG) и покупать юань без прохождения специального тестирования. Для квалифицированных инвесторов и неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование либо имевших ранее опыт работы с таким видом финансовых инструментов, доступны фьючерсы и опционы на одиннадцать товарных рынков, например, контракты на природный газ, никель, палладий и другие. Также они могут торговать фьючерсами на инвестиционные паи SPDR S&P 5000 Trust и американские расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед и Байду Инк. Фьючерсные контракты на курс валют в ВТБ включают четырнадцать пар, в том числе евро – фунт стерлингов, доллар США – турецкая лира, юань – российский рубль.Тестирование неквалифицированных инвесторов либо получение статуса квалифицированного инвестора доступно в приложении ВТБ Мои Инвестиции («Прочее» — «Тестирование инвесторов» или «Статус квалифицированного инвестора»), а также в личном кабинете на сайте брокера («Главный экран» — «Настройки» — «Тестирование на знание сложных финансовых инструментов» или «Распоряжения» — «Признание квалифицированным инвестором»). Финансовые инструменты с валютной экспозицией доступны в новой версии приложения ВТБ Мои Инвестиции, которое не требует скачивания из магазинов предложений.Клиенты ВТБ также могут воспользоваться услугой персонального инвестиционного консультирования Advisory PRO для получения индивидуальных инвестиционных рекомендаций по формированию портфеля с использованием таких инструментов. Также клиентам ВТБ доступен формат персонального инвестиционного консультирования по активам на брокерских счетах в иных финансовых организациях (т.н. «внешнее» консультирование).