((ФОТО: https://vk.com/vladimir_adm?w=wall-144865761_46308 )) Во Владимире продолжается подготовка ко Дню Победы. Так на остановках общественного транспорта размещены фотоплакаты, на которых изображены участники

((ФОТО: https://vk.com/vladimir_adm?w=wall-144865761_46308 )) Во Владимире продолжается подготовка ко Дню Победы. Так на остановках общественного транспорта размещены фотоплакаты, на которых изображены участники фотопроекта “Трудовая доблесть во имя Победы”. Проект рассказывает про тружеников тыла. Все фотоработы можно будет увидеть 8 мая на Никитском бульваре на праздничной акции “За день до Победы”. ///