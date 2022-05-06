О программе торжеств в честь 9 Мая сегодня рассказали в мэрии Владимира. Празднование 77-й...

О программе торжеств в честь 9 Мая сегодня рассказали в мэрии Владимира.Празднование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во Владимире откроет торжественное шествие "Бессмертного полка". С 9 часов утра 9 мая на Садовой Площади будут формироваться колонны. Движение начнётся в 10 часов от остановки "Улица Пичугина". Ожидается, что в шествии примут участие больше двадцати тысяч человек.Кирилл Ковалев, координатор движения "Бессмертный полк":- Бессмертный полк, по традиции, формируется без каких-то предварительных договоренностей, заявок. Люди приходят и с портретами своих героев встают в ряды Бессмертного полка.В течение всего дня во Владимире на разных площадках пройдут праздничные мероприятия. Но центром притяжения станет площадь Победы. После парада и торжественного митинга владимирцев и гостей города ждёт концертная программа. Выступят творческие коллективы со всей области. Будут организованы фотозоны, площадки с мастер-классами и полевая кухня.Наталья Литвинова, заместитель начальника управления культуры и туризма администрации города Владимира:- Мы начинаем сначала концерт на площади у мемориала Победы. На сценическом подиуме. Ну, а в 12:00 полностью стартует вся праздничная программа - на другой стороне площади у здания областного суда. Там стоит большая сцена, экраны. Концерт начинается с 12:00 и закончится в 22:00 праздничным салютом.