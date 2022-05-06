В преддверии Дня Победы на улицах Владимира звучат песни и стихи посвященные Великой Отечественной...

В преддверии Дня Победы на улицах Владимира звучат песни и стихи посвященные Великой Отечественной войне. Поздравили ветеранов и музыканты оркестра УМВД России по Владимирской области.Легендарное "Прощание славянки". Духовой оркестр УМВД России по Владимирской области выступает у дома полковника Бориса Павлова. 94-летний ветеран принимает поздравления с днём Победы. Борис Николаевич застал самый конец Великой Отечественной. Повестку получил в мае 45го. Воевал на Дальнем Востоке. На свой первый фронт из Архангельска Борис Павлов ехал почти месяц. Тогда и осознал все тяготы военно-полевой жизни. Воевал в танковых войсках недолго. Уже после победного мая 40 лет отслужит во внутренних войсках. День Победы- главный праздник страны.Борис Павлов, ветеран Великой Отечественной войны:- Весь советский народ поднялся на защиту своего отечества, своих близких и свободу и независимость нашего государства.Поздравить своих ветеранов, фронтовиков и тех, кто приближал победу в тылу - дело чести, говорят владимирские полицейские. На заседании общественного совета при УМВД России по городу Владимиру принято решение каждый год поздравлять ветеранов торжественным концертом.Илья Исаченко, начальник УМВД России по г. Владимиру:- Ваша сила и воля, которые помогли преодолеть испытания на пути к победе будут восхищать не только наши поколения , но и последующие. Ваша мудрость выносливость и любовь к жизни являются выдающимся примером для всех нас.Прохожие с удовольствием подхватывают каждый мотив. Слова этих песен знают и взрослые, и дети.- Выходила на берег Катюша на высокий берег на крутой.Обещание от самых юных участников концерта- хранить память о подвиге миллионов бойцов и цене Великой Победы. Той, что одна на всех.Александр Сыпченко, Егор Герасимов.Вести "Владимир"