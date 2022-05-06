В преддверии Дня Победы на улицах Владимира звучат песни и стихи посвященные Великой Отечественной...
В преддверии Дня Победы на улицах Владимира звучат песни и стихи посвященные Великой Отечественной войне. Поздравили ветеранов и музыканты оркестра УМВД России по Владимирской области.
Легендарное "Прощание славянки". Духовой оркестр УМВД России по Владимирской области выступает у дома полковника Бориса Павлова. 94-летний ветеран принимает поздравления с днём Победы. Борис Николаевич застал самый конец Великой Отечественной. Повестку получил в мае 45го. Воевал на Дальнем Востоке. На свой первый фронт из Архангельска Борис Павлов ехал почти месяц. Тогда и осознал все тяготы военно-полевой жизни. Воевал в танковых войсках недолго. Уже после победного мая 40 лет отслужит во внутренних войсках. День Победы- главный праздник страны.
Борис Павлов, ветеран Великой Отечественной войны:
- Весь советский народ поднялся на защиту своего отечества, своих близких и свободу и независимость нашего государства.
Поздравить своих ветеранов, фронтовиков и тех, кто приближал победу в тылу - дело чести, говорят владимирские полицейские. На заседании общественного совета при УМВД России по городу Владимиру принято решение каждый год поздравлять ветеранов торжественным концертом.
Илья Исаченко, начальник УМВД России по г. Владимиру:
- Ваша сила и воля, которые помогли преодолеть испытания на пути к победе будут восхищать не только наши поколения , но и последующие. Ваша мудрость выносливость и любовь к жизни являются выдающимся примером для всех нас.
Прохожие с удовольствием подхватывают каждый мотив. Слова этих песен знают и взрослые, и дети.
- Выходила на берег Катюша на высокий берег на крутой.
Обещание от самых юных участников концерта- хранить память о подвиге миллионов бойцов и цене Великой Победы. Той, что одна на всех.
Александр Сыпченко, Егор Герасимов.
Вести "Владимир"