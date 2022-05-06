С вокзалов и станций ГЖД отправили больше 9,6 млн пассажиров.

За четыре месяца 2022 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги отправили больше 9,6 млн пассажиров – это 3,4% больше, чем за январь-апрель 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.Поездами дальнего следования воспользовались больше 2 млн пассажиров (+5,3%), а пригородными электричками – около 7,6 млн человек (+2,9%).В январе-апреле этого года пассажирооборот составил около 2,3 млрд пасс-км (+7,4%), из них в поездах в дальнего следования – более 1,9 млрд пасс-км (+8%), а в пригородном сообщении – 319 млн пасс-км (+3,8%).В апреле 2022 года на Горьковской магистрали отправили около 2,7 млн пассажиров (+3,4% по сравнению с апрелем 2021 года), в том числе 541 тысяча человек – в дальнем следовании (+12,2%) и больше 2,1 млн – в пригородном сообщении (+1,4%).В итоге пассажирооборот достиг 622 млн пасс-км (+11,4%), из них в пригородном сообщении – 87 млн пасс-км (+2%), а в дальнем следовании – 535 млн пасс-км (+13%).