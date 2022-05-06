Ряд застройщиков запустили ипотечные программы по ставкам ниже 1%.

Ряд застройщиков запустили ипотечные программы по ставкам ниже 1%.На фоне удорожания ипотеки застройщики договариваются с банками о специальных программах, чтобы вернуть покупателей. Так, сразу несколько строительных компаний объявили о запуске в своих проектах ипотеки по ставке менее 1%.ГК объявил о старте семейной ипотеки от Сбербанка под 0,1% на двадцать лет. Первый взнос составит от 15%, а размер кредита ограничен 12 млн рублей. Программа будет действовать в жилых комплексах «ЭкоБунино», «Новоград Павлино» и «Вереск». Для остальных покупателей ставка составит 0,6%. Предложение актуально до конца мая.Аналогичную программу под 0,1% при участии ДОМ.РФ запустила группа «Родина» в своем микрорайоне Russian Design District. Ставка будет действовать в течение первых десяти лет, затем она увеличится до 5,1%.ГК анонсировал семейную ипотеку от ВТБ под 0,59% на срок до 30 лет. Минимальный первый платеж – 15%, максимальный размер кредита – 12 млн рублей. Предложением могут воспользоваться покупатели квартир в проектах компании в столичном регионе и Обнинске.На загородном рынке появилась ипотека под 0,3% от ДОМ.РФ. Данная программа действует в КП «Март Хаус 2.0» от компании «». До завершения строительства объекта ставка по кредиту составит 5,3%, затем – будет снижена до 0,3%. После десяти лет ставка увеличится до 8,3%.