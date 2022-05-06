Репосты, лайки, комментарии. Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Что обсуждали...

Репосты, лайки, комментарии. Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Что обсуждали интернет-пользователи региона в первую неделю мая? Сетевые кадры изучила Мария Платанюк.Пробег "Мы помним", небо в цветах российского триколора, асфальт на развес и старт паркового сезона. Яркие сетевые кадры в одном обзоре - прямо сейчас.Победный светлый май. В этом году День великой Победы звучит особенно мощно, с новой силой. По всему региону проходят патриотические акции. В Александрове состоялся пробег в честь героев Великой Отечественной войны. Его провели участники Президентского движения - Общероссийского Народного фронта. Под хэштегом #МЫВМЕСТЕ. Главное - помнить!И здесь же, в Александрове появился баннер ко Дню великой Победы. С изображением украинской бабушки с советским флагом.Также пользователи передают друг другу ленту памяти. С важнейшими словами: "Я помню, кто выиграл в этой войне".По всей стране в этом году после паузы в 2 года пройдёт единый, многомиллионный Бессмертный полк. Делиться историями своих героев можно и в онлайн-формате. К примеру, интернет-акцию "Бессмертный полк" проводит "Подслушано в Гусе". И здесь же - сбор участников автопробега, который стартует 9 мая, в День Победы.И также в сети - галерея нашей общей истории и памяти. День Победы в лицах. Самых лучших лицах на земле!А настроение мая задал День весны и труда. "Подслушано Ковров" делится кадрами первомайской демонстрации. Здесь же - флаги на ретро- автомобилях. И небо над заводом имени Дегтярёва, окрашенное в цвета российского триколора.А это первомай в городе на Оке. Муромляне возложили цветы к памятнику Ленину.Немного коммунальных хроник. “Подслушано Ковров” просит ликвидировать вот эту груду на улице Белинского. Лежит с прошлого года, замечают пользователи. Это открытый люк при повороте на Кузнечную. Опасность и ныне там. Ещё один тревожный сигнал с улицы Комсомольской. "Займитесь, наконец, люками".«Подслушано во Владимире» вновь о боли - состоянии архитектурных памятников. «Стыдно перед туристами», - пишут в сети. И здесь же - детская площадка в самом центре. У Соборной. Посмотрите, на чём катаются дети!А это результат дорожных работ в Юрьевце. Здесь год назад провалилась припаркованная машина. «Вы асфальт на весах взешиваете?» - спрашивают люди. Также в областном центре люди просят благоустройства возле дома по адресу: улица Глинки, 5/1.Владимирский клуб владельцев внедорожников совершил традиционный майский забег по заброшенным деревням Меленковского района. Эта поездка для владельцев внедорожников ежегодная. 140 километров - по асфальту. А дальше - деревни, которых уже нет на карте.Горожане радуются долгожданным прогулкам в парке. На радость взрослым и детям старт сезону хорошего настроения дан!В Центральном парке Владимира - выставка ретро-автомобилей. В Загородном - ростовые куклы и мим на моноколесе. Готов дать мастер-класс.«Подслушано Судогда» делится фотографиями разлива малой реки Войнинга. И здесь же вот такой питомец. Который испугал и насмешил и хозяев, и пользователей.В финале - удивительный Млечный путь. Снимок сделан на Лысой горе Гороховца. Фото Андрея Плеханова. А в «Подслушано Гороховец» - стаи диких гусей в весеннем небе.Ваших интересных фото и видео мы ждём в нашей редакции. Подписывайтесь на страницу ГТРК "Владимир" ВКонтакте! Подписывайтесь на нашу страницу и в Телеграм. Будем вместе в эфире и онлайн. До встречи!