За содеянное он получил условный срок.

В Суздальском районе подрядчика, который украл миллион при строительстве бассейна, приговорили к двум годам условного срока. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Стоимость контракта составляла 14,3 млн рублей. Объект в селе Добрынское возводился в 2015 году. После завершения работ администрация района перевела строителям оговоренную сумму.Позднее вскрылись нарушения. Часть заявленных в проекте работ не была выполнена, а материалы и оборудование для них не закупались.«Порядка 995 тысяч рублей присвоил руководитель компании-подрядчика. На него завели уголовное дело по статье о мошенничестве», - уточнили чекисты.Судья решил, что за такое не сажают и назначил два года условно. И волки сыты, и овцы целы.