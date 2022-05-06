Результатом проверок стал судебный иск с требованием обязать райадминистрацию привести...

Результатом проверок стал судебный иск с требованием обязать райадминистрацию привести автомобильные дороги в порядок.Напомним, поводом послужило обращение местных жителей и общественной организации "Убитые дороги" под руководством Сергея Федяева в апреле этого года. В ходе прокурорской проверки совместно с ГИБДД были отмечены выбоины, гребни, сдвиги и просадки по всем улицам села. Также межрайонная прокуратура взяла на контроль участок дороги примыкающей к Юрьев-Польской трассе. А по итогам проверки, которую провели в феврале, за ненадлежащее содержание дорог в зимнее время ответственному чиновнику выписан штраф в размере 10 тысяч рублей.