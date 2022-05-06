Новость, которая пришла накануне Дня Великой Победы. Российская Академия наук подготовила...

Новость, которая пришла накануне Дня Великой Победы. Российская Академия наук подготовила экспертное заключение для присвоения Коврову почётного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести".Инициативу владимирского регионального Союза машиностроителей России поддержали 11 профсоюзных объединений города. Письмо подписали 24 тысячи человек. В начале апреля глава Коврова Елена Фомина передала пакет документов депутату ГосДумы Игорю Игошину. Парламентарий доставил подписные листы в Российскую Академию Наук. В годы Великой Отечественной войны в Коврове выпустили более миллиона единиц различного вооружения- автоматы, ручные и танковые пулемёты, авиационные пушки и противотанковые ружья. Напомним, в 2011-ом году Коврову был присвоен статус "Город воинской славы".Игорь Игошин, депутат Государственной Думы:- Это особенно важно, что Родина оценила трудовой подвиг ковровчан в годы Великой Отечественной войны. День и ночь работали оборонные заводы, фабрики. Все от мала до велика стояли у станков, выпуская и направляя продукцию на передовую, конструкторы разрабатывали новые виды оружия для уничтожения врага, в госпиталях медики лечили и выхаживали раненых бойцов. Город размещал у себя эвакуированных из блокадного Ленинграда. Все для фронта, все для Победы! Эти слова поднимали людей на трудовой подвиг. Положительное Экспертное заключение РАН - это основание для присвоения звания! Думаю, что скоро на въезде в город-труженик появится ещё одна Стелла - «Город трудовой доблести». Поздравляю ковровчан. Первый шаг к этому мы с вами сделали! Пользуясь случаем, поздравляю всех жителей области с наступающим праздником! День Победы - праздник всех поколений. Желаю здоровья и благополучия! Ветеранам, труженикам тыла, детям войны - низкий поклон и активного долголетия!