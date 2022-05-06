В рамках шестого пакета антироссийских санкций.

В рамках шестого пакета антироссийских санкций.Гражданам Россиимогут запретить совершать какие-либо сделки с недвижимостью на территорииЕвросоюза. Соответствующее предложение включено в новый пакет санкций,разработанный Еврокомиссией.Предполагается,что решение будет принято уже на этой неделе. Если запрет вступит в силу, тороссияне не смогут продавать недвижимость, а также прямо или в косвенномпорядке передавать права на недвижимое имущество в странах Европейского союза.Россиян,являющихся гражданами ЕС или располагающих видом на жительство в европейскихстранах, запрет не коснется.По итогам 2021года спрос на покупку недвижимости в Европе со стороны российских гражданвосстановился до допандемийных значений. Наибольшей популярностью традиционнопользовались страны, позволяющие получить ВНЖ в обмен на инвестиции:Португалия, Испания и Греция, а также Черногория и Латвия.