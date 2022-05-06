В рамках шестого пакета антироссийских санкций.
В рамках шестого пакета антироссийских санкций.
Гражданам России
могут запретить совершать какие-либо сделки с недвижимостью на территории
Евросоюза. Соответствующее предложение включено в новый пакет санкций,
разработанный Еврокомиссией.
Предполагается,
что решение будет принято уже на этой неделе. Если запрет вступит в силу, то
россияне не смогут продавать недвижимость, а также прямо или в косвенном
порядке передавать права на недвижимое имущество в странах Европейского союза.
Россиян,
являющихся гражданами ЕС или располагающих видом на жительство в европейских
странах, запрет не коснется.
По итогам 2021
года спрос на покупку недвижимости в Европе со стороны российских граждан
восстановился до допандемийных значений. Наибольшей популярностью традиционно
пользовались страны, позволяющие получить ВНЖ в обмен на инвестиции:
Португалия, Испания и Греция, а также Черногория и Латвия.