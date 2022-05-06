Всего в первом квартале 2022 года в центры онкопомощи Владимирской области были направлены 4257 пациентов.

В 2022 году Центр амбулаторной онкологической помощи владимирской больницы №2 выявил 51 случай онкопатологии. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения.Как сообщил главврач ГБ №2 Михаил Суханов, проведено 1890 сеансов УЗИ-диагностики, 247 маммографических исследований, 132 рентгенографических исследования, 12 сеансов компьютерной томографии. Диагностировано 51 злокачественное новообразование.«В центре амбулаторной онкологической помощи открывается дневной стационар, где пациенты начнут проходить курсы химиотерапии. Развёрнуто шесть коек, которые будут работать в две смены», – добавил Михаил Суханов.Центр амбулаторной онкологической помощи обслуживает 182 тысячи пациентов. На обследование можно попасть по направлению врача или онколога по месту жительства. Медпомощь оказывается в рамках системы обязательного медицинского страхования.Медучреждение оснащено компьютерным томографом, УЗИ-аппаратом экспертного класса, цифровыми рентген-аппаратом, маммографом, видеоэндоскопическим оборудованием и другой техникой.Всего в первом квартале 2022 года в центры онкопомощи Владимирской области были направлены 4257 пациентов, у 509 из них выявлены опухоли, 1290 человек прошли курсы химиотерапии в дневном стационаре.