Сергей Собянин рассказал о том, как Москва сохраняет память о победе в Великой Отечественной войне.

Сергей Собянин рассказал о том, как Москва сохраняет память о победе в Великой Отечественной войне.Власти российской столицы три года назад запустили уникальный проект с целью сохранить семейные архивы, посвященные победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. В рамках проекта москвичи могут обратиться в офисы "Мои документы", чтобы передать дорогие им вещи в Главное архивное управление города для реставрации и хранения.Промежуточные итоги работы проекта "Москва – с заботой об истории" подвел глава столичного региона Сергей Собянин. По его словам, жители города уже передали в Главархив 10,8 тысяч документов и принадлежностей времен ВОВ, в том числе, письма, фотографии, дневники, предметы гардероба и быта.Специалисты переводят полученные письма и фотографии в электронный вид, а также размещают их на сайте – виртуальном музее "". Любой желающий может ознакомиться с представленными материалами на специализированном портале."Через несколько дней мы будем праздновать 77-ю годовщину Победы. Вот уже четыре поколения москвичей свято хранят в семейных архивах фронтовые письма, фотографии, ордена и медали, военные гимнастерки и другие вещи своих дедов и прадедов-фронтовиков", – подчеркнул Собянин.Градоначальник также отметил, что в рамках столичного проекта семейным реликвиям присваивается статус особо ценных документов Архивного фонда Москвы.В экспозиции виртуального музея уже представлены макет альбома с фоторепродукциями графических работ боевых действий Балтийского флота с июня по декабрь 1941 года, карты Генерального штаба Красной Армии и другие ценные экспонаты времен ВОВ.